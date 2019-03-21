Помочь написать SQL запрос

Есть таблица в базе данных wp_postmeta: http://prntscr.com/n1300p

Нужно написать SQL запрос, который бы добавлял ' 2019' в конец строк meta_value, для которых столбец meta_key равен _yoast_wpseo_title.

Т.е. так: http://prntscr.com/n131ah

На остальные параметры таблицы, где есть значение 2019, не смотрите. Это я пробовал, но немного накосячил)

Иными словами. Сайт использует движок WP. Стоит плагин Yoast Seo. Нужно подставить в тайтлы название текущего года.

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