Развитие 1c-битрикс (php) ресурса - программирование бекенд

Добрый день, есть проект по поддержке и развитию внутрикорпоративного интернет-ресурса по поддержке логистического процесса для компании клиента. Объем работ – 1 месяц (160 нормо-часов), это разовый проект. Оплата – 100тр. Необходима доступность в рабочее дневное время по москве. Есть задачи с разработкой новой функциональности, если багфиксинг. Основа системы – 1с-битрикс и php (используется slim) также есть взаимодейтсвие с другими системами заказчика по REST – SOAP веб сервисам. Взаимодействие в проектной команде со специалистами 1с корп системы заказчика и fronend специалистом. Готовы обсуждать. Это разовый проект.