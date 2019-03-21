Здравствуйте! Нужен готовый маркетплейс (для продавцов и покупателей) со всеми функциями и фишками которые уже есть, на подобии http://multivendor.cs-cart.ru/ дизайн шаблонный, специально разрабатывать не нужно (просто вставим название своего домена) далее необходимо будет прикрепить онлайн оплату и курьерскую доставку можете предлагать ...
Развитие 1c-битрикс (php) ресурса - программирование бекенд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть проект по поддержке и развитию внутрикорпоративного интернет-ресурса по поддержке логистического процесса для компании клиента. Объем работ – 1 месяц (160 нормо-часов), это разовый проект. Оплата – 100тр. Необходима доступность в рабочее дневное время по москве. Есть задачи с разработкой новой функциональности, если багфиксинг. Основа системы – 1с-битрикс и php (используется slim) также есть взаимодейтсвие с другими системами заказчика по REST – SOAP веб сервисам. Взаимодействие в проектной команде со специалистами 1с корп системы заказчика и fronend специалистом. Готовы обсуждать. Это разовый проект.
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