Прототип сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Необходимо разработать прототипы страниц сайта ( панели хостинга). Нужна структура всех страниц, с логикой.

Структура панели хостинга могу отправить в личку.

P.S. Интересует стоимость и сроки.

5 лет назад
Andrei2012
Андрей 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад