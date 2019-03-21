Необходима интеграция интернет магазина на Moguta с сервисом Мой склад по CommerceML. Описание обмен данными по CommerceML по ссылке http://wiki.moguta.ru/integratsii/1cimoysklad Из интернет магазина необходимо передавать заказы в "Мойсклад" в определенном статусе. "Мой склад" будет являться справочной ...
Нужен React специалист на 2 недели. Английский - Intermediate
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрий день!
Нужен Реакт Нэйтив на 2 недели. Старт - в понедельник. Проект текущий, там уже работает 2 дева и заказчик попросил усилить команду перед релизом. Команда на нашей стороне (Украина), но нужен английский для ежедневных митингов с представителями заказчика.
После двух недель возможно продолжение сотрудничества на долгосрочной основе.
Буду рада ответить на все вопросы по проекту.
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