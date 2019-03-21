Нужен React специалист на 2 недели. Английский - Intermediate

Веб-программированиеЗакрытнет заявок158 просмотров
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Добрий день! 

Нужен Реакт Нэйтив на 2 недели. Старт - в понедельник. Проект текущий, там уже работает 2 дева и заказчик попросил усилить команду перед релизом. Команда на нашей стороне (Украина), но нужен английский для ежедневных митингов с представителями заказчика.

После двух недель возможно продолжение сотрудничества на долгосрочной основе. 

Буду рада ответить на все вопросы по проекту.

React
5 лет назад
guest_15531650730102
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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