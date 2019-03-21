Нужен React специалист на 2 недели. Английский - Intermediate

Добрий день!

Нужен Реакт Нэйтив на 2 недели. Старт - в понедельник. Проект текущий, там уже работает 2 дева и заказчик попросил усилить команду перед релизом. Команда на нашей стороне (Украина), но нужен английский для ежедневных митингов с представителями заказчика.

После двух недель возможно продолжение сотрудничества на долгосрочной основе.

Буду рада ответить на все вопросы по проекту.