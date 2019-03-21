Перенести сайты на Drupal на другой сервер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
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В поисках PHP-разработчика с глубоким погружением в Drupal. 

Есть сайты на Drupal. Нужно перенести их на новый сервер, и обновить там PHP до 7 версии.

Drupal
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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