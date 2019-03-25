Работа программиста над сайтом на WordPress.

Здравствуйте.

Необходимо на сайта сделать доработки.

1. на двух страницах добавить баннер с анимацией. с одной стороны будет логотип, с другой текстовка и кнопка Подробнее, которая будет вести на страницы. Страницу нужно будет создать.

Всего нужно будет сделать 4 баннера с анимацией, и создать четыре страницы.

1 баннер нужно будет поменять логотип и текстовку.

2. На сайты стоит плагин СЕО - Yoast SEO.

Объяснить мне, как поменять на всех страницах сайта таитлы.

3. На главной странице добавить тексты. В идеале, объяснить мне, чтобы я чуть позже сделала сама.

Больше интересует исполнитель с Украины, так как оплата на карту.

Оставляйте контакты - скайп, телеграм, ватстап.

Свяжусь. Если есть возможность пишите стоимость по данной работе.

ТЗ уже готовы.