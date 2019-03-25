Работа программиста над сайтом на WordPress.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо на сайта сделать доработки.

1. на двух страницах добавить баннер с анимацией. с одной стороны будет логотип, с другой текстовка и кнопка Подробнее, которая будет вести на страницы. Страницу нужно будет создать.

Всего нужно будет сделать 4 баннера с анимацией, и создать четыре страницы.

1 баннер нужно будет поменять логотип и текстовку.

2. На сайты стоит плагин СЕО - Yoast SEO.

Объяснить мне, как поменять на всех страницах сайта таитлы.

3. На главной странице добавить тексты. В идеале, объяснить мне, чтобы я чуть позже сделала сама.

Больше интересует исполнитель с Украины, так как оплата на карту.

Оставляйте контакты - скайп, телеграм, ватстап.

Свяжусь. Если есть возможность пишите стоимость по данной работе.

ТЗ уже готовы.

WordPress
5 лет назад
olga_dos
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
isharov
Игорь 
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Очень понравилось работать с Игорем. Ответственный исполнитель. Вся работа сделана в срок. В соответствие с ТЗ. При возникновении вопросов или дополнительных правок, Игорь, все делал. Постоянно находился на связи. Всем рекомендую! Буду еще обращаться)
Понравилось работать с Ольгой. При возникновении вопросов ( даже того, что не было в ТЗ ) - решалось в течении получаса. Оплата своевременно.
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