Работа программиста над сайтом на WordPress.

Сделать похожую или такуюже скрипт-листалку книги. Только странички в jpeg формате либо html формате https://ru.calameo.com/read/004793478d3d35e1ff584
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Здравствуйте.
Необходимо на сайта сделать доработки.
1. на двух страницах добавить баннер с анимацией. с одной стороны будет логотип, с другой текстовка и кнопка Подробнее, которая будет вести на страницы. Страницу нужно будет создать.
Всего нужно будет сделать 4 баннера с анимацией, и создать четыре страницы.
1 баннер нужно будет поменять логотип и текстовку.
2. На сайты стоит плагин СЕО - Yoast SEO.
Объяснить мне, как поменять на всех страницах сайта таитлы.
3. На главной странице добавить тексты. В идеале, объяснить мне, чтобы я чуть позже сделала сама.
Больше интересует исполнитель с Украины, так как оплата на карту.
Оставляйте контакты - скайп, телеграм, ватстап.
Свяжусь. Если есть возможность пишите стоимость по данной работе.
ТЗ уже готовы.
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