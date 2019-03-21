Разработка сложного калькулятора

Нужно разработать сложный калькулятор оценки стоимости коммерческой недвижимости. Соотвественно, калькулятор должен взаимодействовать с внешними сервисами (например, с картами) и базами данных (сами базы данных, скорее всего, это вообще отдельный разговор).

Основная задача создать функциональный инструмент, способный пусть приблизительно, но всё же сориентировать пользователя, минимизируя погрешности. То есть мы говорим скорее о некоей гибкой системе анализа, основанной, к примеру, на кадастровых или аналогичных базах + переменные. С учётом скорости развития транспортной доступности и развития инфраструктуры новых районов, в целом, нужно найти наиболее оптимальное решение по таким интеграциям.

Есть некоторый пример, кажется, он даже немного работает:

http://www.c-a.ru/stoimost_nedvizhimosti_v_Moskve_online.htm#n3

Критерии оценки, скорее всего, будут несколько отличаться от примера, но суть та же

Дизайн на нас. Сам калькулятор в первую очередь должен встраиваться в webflow, но в перспективе нужно заложить возможность, если что, прикручиваться к популярным CMS

Задача не из простых. Сроки, как всегда чем быстрее тем лучше. Очень жду ваших оценок и расценок (бюджет указан без привязки к действительности)