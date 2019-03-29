Настроить калькулятор на сайте с подвязкой exel файла

Веб-программированиеЗавершен6 заявок231 просмотр
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Вот так выглядит калькулятор http://prntscr.com/n0kpqb. Есть exel файл и список необходимых ячеек для подвязки.

Необходимо, чтобы расчет стоимости окна проходил в файле и итоговая сумма выводилась на сайт, с учетом введенных пользователем данных высота/ширина/монтаж.

5 лет назад
unndream
Никита 
30 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kreotib
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
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Четко сформулированное ТЗ, быстрый ответ, оплата в срок.
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