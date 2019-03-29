Необходимо реализовать доработки на сайте, созданном на базе Laravel: 1) правка шаблонов каталога 2) сортировки в каталоге товаров 3) фильтры в каталоге товаров 4) дополнительные параметры товаров 5) правка шаблонов (верстка делается отдельно) Все подробности для оценки лучше обсудить по skype ...
Настроить калькулятор на сайте с подвязкой exel файла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот так выглядит калькулятор http://prntscr.com/n0kpqb. Есть exel файл и список необходимых ячеек для подвязки.
Необходимо, чтобы расчет стоимости окна проходил в файле и итоговая сумма выводилась на сайт, с учетом введенных пользователем данных высота/ширина/монтаж.
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