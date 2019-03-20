Кнопка "Информация по сайту"

$38
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить доработки по сайту (сайт на Joomla ) в соответствие с подробным техническим заданием (см. прикреплённый вордовский файл).  

Бюджет 2500 руб., срок 4 дня. Без предоплат, оплата по факту выполненной работы.

Обязательные условия:

1. Работа по проекту должна начаться с первого же дня после заключения сделки.

2. Оперативное реагирование на наши сообщения и замечания.

5 лет назад
irinakiseleva
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад