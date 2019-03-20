Создание Парсера. Парсинг информации на сайт под управлением CMS WordP

Если ты разработчик и умеешь писать парсеры (Parser) под WordPress CMS то тебе однозначно будет интересно наша задача.

Так что по сути. Сайт игровой тематики со специализацией под размещение

различного рода модификаций и дополнений для конкретной игры (кто

серьезно заинтересуется поделимся ссылкой). Соответственно все эти

модификации на постоянной основе получат обновления и дополнения,

которые нужно оперативно размещать. Поэтому мы решили использовать под

такую задачу индивидуально написан парсер с определенными требованиями

по его работе. Парситись будет несколько профильных ресурсов.

Основные функциональные возможности:

Парсинг данных с донора:

- в поля Advanced Custom Fields

- обновление даты публикации.

- парсер должен принимать URL для парсинга с поля ACF (ссылка на донора) и проходиться по соответствующим полям.

- парсер должен иметь возможность работать как с отдельным постом, так и

со всеми постами (как вариант просто кнопка на странице всех постов,

которая запускала парсинг по всем постам с возможностью парсинга).

- парсер будет работать с 2 или 3-мя донорами, нужно чтобы он учитывал который именно донор он парсить.

Настоятельной просьбе писать исключительно на почту, на личные сообщения не отвечаю.

В теме письма указать "парсер WordPress",

В письме указать следующую информацию:

Ссылку на свою страницу на бирже фриланса

Опыт работы API WordPress; при наличии примеры работ

Приблизительные сроки выполнения задания

Гарантии работы самого парсера

Коротко описать алгоритм работы и инструментарий

Стоимость работ обсуждается