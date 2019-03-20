Написать алгоритм проверки индентификации пользователя

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Механика алгоритма должна осуществлять проверку на количество активных пользователей. 

На площадке instagram нужно будет идентифицировать человека, который оставил и лайк, и комментарий. 

Если человек оставил больше комментариев и лайк, то засчитывать его как одного человека.

Если человек оставил комментарий, но не оставил лайк и наоброт - не засчитывать человека. 

5 лет назад
kotshred
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад