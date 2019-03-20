Написать алгоритм проверки индентификации пользователя

Механика алгоритма должна осуществлять проверку на количество активных пользователей.

На площадке instagram нужно будет идентифицировать человека, который оставил и лайк, и комментарий.

Если человек оставил больше комментариев и лайк, то засчитывать его как одного человека.

Если человек оставил комментарий, но не оставил лайк и наоброт - не засчитывать человека.