Доработать сайт на OpenCart 2.3

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте. 

https://docs.google.com/document/d/1u7gk3ZGYolVHIIm07SJatyXytz4D_fT0EOkI09x9JRg/edit

OpenCart
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
  • Похожие заказы

  • Требуется доработка проекта на node js

    требуется доработка проекта на node js  rutidy.ru  1.   ценообразование.   Каждая комната по 600 руб  каждый с/у по 650 руб  Итого 3-х комн и 1 с/у получится 600*3 плюс 650 = 2450  Дополнительно прибавляем   За генеральную 1200  После ремонта 2700  После аренды 1900  2.   Не приходит уведомление о ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка автоматической проверки наличия товара на сайте поставщика

    У меня ИМ на Opencart, нужно сделать возможным автоматический мониторинг наличия товара на сайте поставщика и соответствующее изменение статуса (в наличии / отсутсвует) на моем сайте.  Сейчас товар заливаю через CSV файл с помощью модуля Total ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт для инсты

    Доброго врмени суток, нужен какой-то бот или скрипт для instagram Нужны такие функции: 1. Подписка и отписка на определенные аккаунты циклично с определенной задержкой. 2. Автолайк постов новых подписчиков и просмотр их сториз Пишите вопросы

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание Wordpress плагин

    Привет всем фрилансерам! Мне нужен wordpress плагин, который бы поменял архив на пользовательскую HTML-страницу. Я прилагаю подробную инструкцию в DOCX файле. Пожалуйста, прочитайте файл .docx для более подробной информации перед тем как подавать заявку. Жду от вас цену. Спасибо!

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка существующего веб-приложения на AngularJS+SpringBoot

    Имеется небольшое веб-приложение на SpringBoot + AngularJS. Требуется человек для долгосрочного (месяцы) сотрудничества вдальнейшей разработке приложения. Задачи в основном по фронт-энду, с небольшими частями на сервере. Требуется опыт работы с Javascript/AngularJS(1.5). Java/Spring желательно, но не обязательно. ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделка формы для работы с новым API

    Есть форма (в приложении), которая высылает заявки на сайт агрегатор через старый API . Необходимо настроить отсылку данных через новый API (его таблица вызовов тоже в приложении). Более подробную информацию предоставлю исполнителю. Информация, для понимания работы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработать сайт/скрипт сокращения ссылок

    Задачи: 1. Качественно русифицировать (используя встроенный инструмент или путем ручного редактирования файлов).  2. Добавить возможность интеграции с платежными агрегаторами (по типу unitpay, interkassa).  3. Добавить/Включить рекламный формат (он в функциях есть, но не могу найти как добавить).  4. Изменить/Доработать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад