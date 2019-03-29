Небольшая правка магазина Opencart

Задача в итоге не была выполнена, но исполнитель пытался решить и был на связи и никуда не пропал как делают многие другие что уже пллюс. В принципе отзыв оставлять не за что, но вэблансер требует это сделать, да и нейтрального тут нельзя оставить, поэтому оставляю положительный бонусом так сказать.