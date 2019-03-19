Доработать сайт на OpenCart 2.3

$55
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки157 просмотров
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Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте.

Ссылка на перечень правок: https://docs.google.com/document/d/1u7gk3ZGYolVHIIm07SJatyXytz4D_fT0EOkI09x9JRg/edit

Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть хороший опыт работ с Open Cart и решения подобных задач.

OpenCart
5 лет назад
unga1985
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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