Устранить вирус сайта на WordPress, обновить версию php

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок243 просмотра
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После обновления темы хостинг сообщает о наличии зараженного файла.

1. Нужно устранить проблему и получить от хостинга подтверждение, что всё «Ок»

Сообщение от хостера:

 

Уважаемый клиент, на вашем(ших) хостинг пакете(ах)обнаружен подозрительный/вредоносный код.

Необходимо устранить заражение в кратчайшие сроки.

 

Для устранения заражения рекомендуем принять следующие меры:

       - восстановить зараженные файлы из резервной копии или из оригинального

источника,

       - удалить зараженные файлы или удалить вредоносный код из

инфицированного файла,

       - обновить используемую CMS и ее модули,

       - сменить пароли для FTP/SSH пользователей,

       - настроить ограничение доступа по IP для FTP/SSH/HTTP(S) протоколов

средствами КП и .htaccess файла,

       - проверить корректность атрибутов доступа к файлам и папкам,

       - проверить доступы к БД, при необходимости сменить пароль.

 

Если указанные файлы являются частью вашего сайта, вы можете добавить их в исключение сняв с них атрибут записи.

Для того, чтобы добавить в исключение папку, необходимо создать в этой папке файл с названием ".noscan" без

кавычек.

 

Список подозрительных файлов:,

............./sitename.net.ua/index.php -> php.generic.malware.442

2.      Повысить версию php сайта до рекомендуемой вордпрессом, при этом сохранив корректную работу всех плагинов сайта (при необходимости обновить плагины, сохранив визуальную и функциональные составляющие сайта)

4.       После повышения версии php проверить сайт еще раз на наличие вредоносного ПО и получить подтверждение от хостинг провайдера о безопасности сайта

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PHPWordPress
5 лет назад
exact_solutions
Елена 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад