Устранить вирус сайта на WordPress, обновить версию php

После обновления темы хостинг сообщает о наличии зараженного файла.

1. Нужно устранить проблему и получить от хостинга подтверждение, что всё «Ок»

Сообщение от хостера:

Уважаемый клиент, на вашем(ших) хостинг пакете(ах)обнаружен подозрительный/вредоносный код.

Необходимо устранить заражение в кратчайшие сроки.

Для устранения заражения рекомендуем принять следующие меры:

- восстановить зараженные файлы из резервной копии или из оригинального

источника,

- удалить зараженные файлы или удалить вредоносный код из

инфицированного файла,

- обновить используемую CMS и ее модули,

- сменить пароли для FTP/SSH пользователей,

- настроить ограничение доступа по IP для FTP/SSH/HTTP(S) протоколов

средствами КП и .htaccess файла,

- проверить корректность атрибутов доступа к файлам и папкам,

- проверить доступы к БД, при необходимости сменить пароль.

Если указанные файлы являются частью вашего сайта, вы можете добавить их в исключение сняв с них атрибут записи.

Для того, чтобы добавить в исключение папку, необходимо создать в этой папке файл с названием ".noscan" без

кавычек.

Список подозрительных файлов:,

............./sitename.net.ua/index.php -> php.generic.malware.442

2. Повысить версию php сайта до рекомендуемой вордпрессом, при этом сохранив корректную работу всех плагинов сайта (при необходимости обновить плагины, сохранив визуальную и функциональные составляющие сайта)

4. После повышения версии php проверить сайт еще раз на наличие вредоносного ПО и получить подтверждение от хостинг провайдера о безопасности сайта

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