Забрать из URL utm метки и отправить их по почте в теле e-mail

Привет!

Есть одностраничный сайт без движка на css + html.

На странице js модальные окна с полями: имя и телефон.

После заполнения полей и клика по кнопке "отправить" данные через php скрипт отправляются на электронную почту и соотв. содержат инф:

1. имя

2. телефон

Нужно:

Забрать из URL utm метки и добавить их в тело e-mail, чтобы данные поступали в виде:

1. имя

2. телефон

и если стандартные метки (utm_source, utm_medium и т.д.) присутствовали в http запросе, то добавляем их в тело письма:

3. utm метки каждая на новой строке.

В отклике укажите пожалуйста:

- Стоимость

- Ваши контакты для связи