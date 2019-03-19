Специалист по opencart модуль хранения шин/дисков

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Добрый день коллеги!

Нужно написать модуль хранения шин.

Примерная реализация

1. По сути формируется заказ на товар-услугу хранения шин, где указываем срок, размеры шин/дисков

2. К заказу нужна возможность добавлять документ

3. После истечения срока хранения подключить уведомление чтобы клиент забрал шины, диски

Жду от вас примерные сроки и цену. Нужен специалист по opencart!

OpenCart
5 лет назад
bubuzon
Егор 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад