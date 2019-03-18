Подключение платежной системы Payeer

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки139 просмотров
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На сайте сейчас стоит платежная система G2A PAY. В связи с тем, что отсутствует верификация, нужно перейти на Payeer. Сайт на yii2

5 лет назад
jokerrs
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад