Подключение платежной системы Payeer

Нужно поработать с картинками на сайт. Залить новые, некоторые переместить, некоторые удалить. ТЗ скину в личку...
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