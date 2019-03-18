Подключить к проекту SMS сервис. ASP.NET MVC

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Интегрировать API turbo sms.  Добавить настройку в конфигурацию, а также логику для отключения режима логина через SMS, добавить в БД таблицу с счетчиками с привязкой к IP и т.д. Skype: estet-a-tet Проект на GitHub 

5 лет назад
cruise2007
Виталий 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад