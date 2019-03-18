Постинг авито

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Требуется автоматический постинг в авито.

Добавить одно объявление во все города. Ответ на почту - переадресация. Прошу откликаться тех, у кого есть программа для постинга webposter/toolx или что-то подобное. Ручное добавление не интересует

5 лет назад
bspektor
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад