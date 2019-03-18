Починить сайт Symfony / MongoDB

Доброго времени суток! Задание нестандартное, но реальное к выполнению. В скором времени будет запущен европейский, а затем мировой официальный чемпионат по гоночным авто симуляторам с призовыми фондами, призами и т.д. Для грамотного и объективного судейства необходимо исключить факт ...