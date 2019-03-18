Починить сайт Symfony / MongoDB

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Добрый день!

1. Необходимо починить сайт http://metalnation.ru.

2. Добавить SSL сертификат.

Прошу указать стоимость и сроки. Благодарю!

MongoDB
5 лет назад
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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