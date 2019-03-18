На сайте необходимо пройтись по профилям и поставить плюсики

Необходим скрипт или простая программа.

Суть задачи. Есть сайт с зарегистрированными пользователями. Список зарегистрированных пользователей доступен на сайте. На странице отображается не больше 20 пользователей и страниц соответственно много. То есть собрать автоматизированно можно. Необходимо собрать всех пользователей, пройтись по их профилям. В профиле есть рейтинг- плюсик. Вот плюсик нужно ткнуть от имени моей учетки.

Чуть посложнее второе, это возможность не только поставить плюсик, но и отправить личное сообщение с одинаковым текстом.

Пвтался сделать это все автокликером. Но по времени долго (процесс был настроен). Захожу в профиль, копирую ссылку профиля, откидываю все кроме логина, его копирую в другой блокнот, в котором шаблон ссылки на личку. Захожу в личку, на уровне кликаю мышкой и так в кликере по кругу.)

Нужен более простой механизм.