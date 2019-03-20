Разместить трекинг коды и обновить "static content deploy "

Добрый день,

необходимо разместить трекинг код одной системы в онлайн магазин и необходимо еще закинуть один php скрипт в фаил странице чекaута.

После всего надо обновить "static content deploy" онлайн магазина.

Магазин на системе Magento 2

Учитывая мое место положения оплата будет произведена системой PayPal возможно еще WebMmney

Прошу вас сразу писать время исполнения и цену.