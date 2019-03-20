Разместить трекинг коды и обновить "static content deploy "

Веб-программированиеЗавершен2 заявки152 просмотра
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Добрый день,

необходимо разместить трекинг код одной системы в онлайн магазин и необходимо еще закинуть один  php скрипт в фаил странице чекaута.

После всего надо обновить "static content deploy" онлайн магазина.

Магазин на системе Magento 2

Учитывая мое место положения оплата будет произведена системой  PayPal  возможно еще WebMmney

 Прошу вас сразу писать время исполнения и цену.

5 лет назад
WebTec-Agentur
38 летГермания
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
andrew-projects
Андрей 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
5 лет назад
$44
5 дней
WMZ
Выполнил все на отлично и в срок, могу только посоветовать. С удовольствием продолжу сотруднечество.
Все прошло хорошо, понятные требования, быстрота связи и оплаты.
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