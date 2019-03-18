Внести правки в сайт на базе WordPress

Сайт https://ushakova-cg.ru/

Что необходимо сделать

Центральная страница:

- Дать возможность изменять заголовок "Скачать блиц-аудит"

Кейсы:

- Дать возможность изменить название кнопки "Скачать план мероприятий". После нажатия на кнопку всплывает окно, в котором пользователь вводит телефон и почту.

Услуги:

- Изменить форму захвата. Убрать поле ввода телефона, дать возможность изменять заголовок и текст кнопки. Далее происходит всё, что было описано в пункте "Кейсы".

Документы для всех трёх страниц не связанны между собой и загружаются по отдельности.

В разделеhttps://ushakova-cg.ru/service_type/promo/ в окошке «Проверьте бесплатно, как

ваши менеджеры отрабатывают входящие звонки!» нужно заменить текст на «Закажите

промо бесплатно».

В остальныхокошках на сайте - «Проверьте бесплатно, как ваши менеджеры отрабатывают

входящие звонки!» - везде изменить текст на «Оставьте ваш телефон и закажите

услугу».

Раздел https://ushakova-cg.ru/cases/: каждый отдельный кейс должен содержатьнижеуказанную информацию.

Отдельный блок:

· ФАМИЛИЯ,ИМЯ – поле ввода

· ФОТО– поле ввода

· ДОЛЖНОСТЬ– поле ввода

· E-mail, ссылка

· Сайт, ссылка

· Соц. Сети, ссылка

Отдельныйблок:

Поле 1:

· Заголовок – свободная строка для ввода текста

· Шкала: Было, стало с регулируемыми самостоятельно строчками-линиями

После шкалы располагается указание прироста процента («+53%»,например) или увеличение прибыли («>50 %», например) – здесь должна быть

цифра и символы, которые мы можем изменять самостоятельно. Цифры должны быть

выделены более жирно / заметно / большим кеглем.

· Возможность вставки цветной иконки, изображения

· Возможность вставки просто текста

В данном поле указание всех строк необязательно, то естькакого-либо из вышеуказанных строк может не быть.

Поле 2:

· Заголовок – свободная строка для ввода текста

· Было, стало - без шкалы. Здесь должна быть возможность ввода текста ицифр после слов «было, стало». Цифры должны быть выделены более жирно / заметно

/ большим кеглем. Единица измерения также вводится нами самостоятельно – здесь

должна быть цифра и символы, которые мы можем изменять самостоятельно.

· Возможность вставки цветной иконки, изображения

· Возможность вставки текста

В данном поле указание всех строк необязательно, то естькакого-либо из вышеуказанных строк может не быть.

Поле 3:

· Заголовок – свободная строка для ввода текста

· Возможность вставки цветной иконки, изображения

· Возможность вставки текста

· Возможность вставки текста, после которого располагается картинка(картинка всегда разная, такие нужны 2 одинаковые строки). Возможно

расположение только 1 строки только 1 картинки.

В данном поле указание всех строк необязательно, то естькакого-либо из вышеуказанных строк может не быть.

Какого-либоиз полей 1, 2 и 3 также может не быть.

Отдельныйблок:

· ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО (маркеры в 3 ряда)

Схема расположения блоков и примеры будут отправлены дополнительно.