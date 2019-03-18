Внести правки в сайт на базе WordPress

Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг. Требования: 1. 100% соответствие макету на ПК 2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп. 3. Поставить метрику и настроить цели 4. В макете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что необходимо сделать
Центральная страница:
- Дать возможность изменять заголовок "Скачать блиц-аудит"
Кейсы:
- Дать возможность изменить название кнопки "Скачать план мероприятий". После нажатия на кнопку всплывает окно, в котором пользователь вводит телефон и почту.
Услуги:
- Изменить форму захвата. Убрать поле ввода телефона, дать возможность изменять заголовок и текст кнопки. Далее происходит всё, что было описано в пункте "Кейсы".
Документы для всех трёх страниц не связанны между собой и загружаются по отдельности.
В разделеhttps://ushakova-cg.ru/service_type/promo/ в окошке «Проверьте бесплатно, как
ваши менеджеры отрабатывают входящие звонки!» нужно заменить текст на «Закажите
промо бесплатно».
В остальныхокошках на сайте - «Проверьте бесплатно, как ваши менеджеры отрабатывают
входящие звонки!» - везде изменить текст на «Оставьте ваш телефон и закажите
услугу».
Раздел https://ushakova-cg.ru/cases/: каждый отдельный кейс должен содержатьнижеуказанную информацию.
Отдельный блок:
· ФАМИЛИЯ,ИМЯ – поле ввода
· ФОТО– поле ввода
· ДОЛЖНОСТЬ– поле ввода
· E-mail, ссылка
· Сайт, ссылка
· Соц. Сети, ссылка
Отдельныйблок:
Поле 1:
· Заголовок – свободная строка для ввода текста
· Шкала: Было, стало с регулируемыми самостоятельно строчками-линиями
После шкалы располагается указание прироста процента («+53%»,например) или увеличение прибыли («>50 %», например) – здесь должна быть
цифра и символы, которые мы можем изменять самостоятельно. Цифры должны быть
выделены более жирно / заметно / большим кеглем.
· Возможность вставки цветной иконки, изображения
· Возможность вставки просто текста
В данном поле указание всех строк необязательно, то естькакого-либо из вышеуказанных строк может не быть.
Поле 2:
· Заголовок – свободная строка для ввода текста
· Было, стало - без шкалы. Здесь должна быть возможность ввода текста ицифр после слов «было, стало». Цифры должны быть выделены более жирно / заметно
/ большим кеглем. Единица измерения также вводится нами самостоятельно – здесь
должна быть цифра и символы, которые мы можем изменять самостоятельно.
· Возможность вставки цветной иконки, изображения
· Возможность вставки текста
В данном поле указание всех строк необязательно, то естькакого-либо из вышеуказанных строк может не быть.
Поле 3:
· Заголовок – свободная строка для ввода текста
· Возможность вставки цветной иконки, изображения
· Возможность вставки текста
· Возможность вставки текста, после которого располагается картинка(картинка всегда разная, такие нужны 2 одинаковые строки). Возможно
расположение только 1 строки только 1 картинки.
В данном поле указание всех строк необязательно, то естькакого-либо из вышеуказанных строк может не быть.
Какого-либоиз полей 1, 2 и 3 также может не быть.
Отдельныйблок:
· ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО (маркеры в 3 ряда)
Схема расположения блоков и примеры будут отправлены дополнительно.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Имеется 4 war апплета. Каждый представляет из себя одностраничное приложение с 2мя кнопками и небольшим набором текста, все вмещается на экран телефона. В 1 апплете необходимо апдейтнуть логику, чтобы форма отправлялась в 2 этапа, а не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Плагин для ОФД (оператор фискальных данных) – Необходимые данные будут передаваться по API, в формате JSON – это уже реализовано Жду вопросы и дам более детальную информацию с похожими плагинами у конкурентов Бюджет обсуждаемЗакрыт5 лет назад
Нужно отслеживать определённые фиды пуш-рассылок на мобильники. Есть подробная инструкция, как это реализовать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $230
Разработать бота для Telegram. Бот, по сути, будет выполнять функцию агрегатора: собирать сообщения из каналов, редактировать их описанным образом и постить сообщения. Бюджет ограничен.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Расположение - в топ темы Примерный вид для пользователя: Оценки компании Х Мобильное приложение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Служба поддержки 1 2 3 4 5 6 7 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Выпарсить товары со следующих сайтов: berkut-compressor.ru/ www.kchilites.com/ rigidindustries.ru/ www.comeup.ru/ www.redbtr.ru/ rif4x4.ru/ данные что нужны: 1) название 2) модель (если есть) 3) артикул 4) производитель (если есть) 5) цена 6) информация о наличии (если есть в том виде, в котором есть) 7) описание 8) короткое описание если есть 8) фото, видео все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо создать карту с изображениями (превью фотографий)вместо меток как на яндекс карте При выборе метки она появляется в балуне в большем размере (размер балуна 300px по ширине, по высоте пропорционально фотографии) При нажатии на изображение в балуне ...Закрыт5 лет назад
Нужно настроить слайдер в шапке сайта на конструкторе слайдеров. Будет два слайда с анимацией. Сайт на joomla 3, framework UIKIT 3, слайдер Smart Slider 3. Первый слайд текущая шапка сайта, второй в psd. При помощи Smart Slider ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Пример сайта https://dosugsms.ru С другим дизайном .Отправкой платных смс на номер Вообщем смысл понятенЗакрыт5 лет назад