Расширение голосование-опросник для форума на phpbb

Веб-программированиеЗакрытнет заявок139 просмотров
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Расположение - в топ темы

Примерный вид для пользователя:

Оценки компании Х

Мобильное приложение      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Служба поддержки          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставляемая аналитика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Критерий 4                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Критерий 5                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

После того как пользователь расставил оценки и нажал "Проголосовать" или "ОценитЬ" - он видит средний балл от пользователей

В настройках голосования можно:

1. добавлять и убирать критерии

2. выбирать количество баллов для оценки

3. задавать какие группы пользователей могут голосовать

4. задавать может ли пользователь переголосовывать

PHP
5 лет назад
yavlenin
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад