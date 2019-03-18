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Расширение голосование-опросник для форума на phpbb
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Примерный вид для пользователя:
Оценки компании Х
Мобильное приложение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Служба поддержки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставляемая аналитика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Критерий 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Критерий 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
После того как пользователь расставил оценки и нажал "Проголосовать" или "ОценитЬ" - он видит средний балл от пользователей
В настройках голосования можно:
1. добавлять и убирать критерии
2. выбирать количество баллов для оценки
3. задавать какие группы пользователей могут голосовать
4. задавать может ли пользователь переголосовывать
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