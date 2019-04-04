Парсинг товаров с сайтов

Выпарсить товары со следующих сайтов:

berkut-compressor.ru/

www.kchilites.com/

rigidindustries.ru/

www.comeup.ru/

www.redbtr.ru/

rif4x4.ru/

данные что нужны:

1) название

2) модель (если есть)

3) артикул

4) производитель (если есть)

5) цена

6) информация о наличии (если есть в том виде, в котором есть)

7) описание

8) короткое описание если есть

8) фото, видео все что есть

10) тайтл, мета дескрипшн

11) привязка к категории (если возможно)

12) файлы для скачивания если есть

результат в виде дампа, или прямо в базу которую дам + если есть возможность эксель, для наглядности

огласите пожалуйста цену и сроки

всем спасибо