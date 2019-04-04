Парсинг товаров с сайтов

Веб-программированиеЗавершен2 заявки240 просмотров
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Выпарсить товары со следующих сайтов: 

berkut-compressor.ru/ 

www.kchilites.com/ 

rigidindustries.ru/ 

www.comeup.ru/ 

www.redbtr.ru/ 

rif4x4.ru/ 

данные что нужны: 

1) название 

2) модель (если есть) 

3) артикул 

4) производитель (если есть) 

5) цена 

6) информация о наличии (если есть в том виде, в котором есть) 

7) описание 

8) короткое описание если есть 

8) фото, видео все что есть 

10) тайтл, мета дескрипшн 

11) привязка к категории (если возможно) 

12) файлы для скачивания если есть 

результат в виде дампа, или прямо в базу которую дам + если есть возможность эксель, для наглядности 

огласите пожалуйста цену и сроки

всем спасибо

5 лет назад
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
senior-prog
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$150
4 дня
WMZ
Сделали только один сайт. Дальше не сработались.
Не всегда онлайн, было сказано что пока хватит одного сайта.