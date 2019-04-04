Парсинг товаров с сайтов

Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг. Требования: 1. 100% соответствие макету на ПК 2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп. 3. Поставить метрику и настроить цели 4. В макете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выпарсить товары со следующих сайтов:
данные что нужны:
1) название
2) модель (если есть)
3) артикул
4) производитель (если есть)
5) цена
6) информация о наличии (если есть в том виде, в котором есть)
7) описание
8) короткое описание если есть
8) фото, видео все что есть
10) тайтл, мета дескрипшн
11) привязка к категории (если возможно)
12) файлы для скачивания если есть
результат в виде дампа, или прямо в базу которую дам + если есть возможность эксель, для наглядности
огласите пожалуйста цену и сроки
всем спасибо
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