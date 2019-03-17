Адаптировать сайт под PHP 7.2

Нужно адаптировать старенький обычный сайт визитку (не на движке) для работы на сервере под php 7.2 Сейчас сайт работает под php 5.3 , при переходе на более новые версии начинает ругаться, что в принципе понятно, сайт был написан в 2007 году (php +база sql , всего на сайте 13 страниц), с тех пор программная часть никак не апгрейдилась, за ненадобностью. Сайт в данный момент никакой рабочей нагрузки не несет, тем не менее хотелось бы что бы он продолжал висеть, а отдельно под него на хостинге выделить управление под старым php скоро не получиться.