Найти и удалить кусок кода в футере.

Добрый день! Нужно осуществить адаптацию готового шаблона под действующий сайт (drupal 7). А именно, изменить/заменить оформление 4 блоков (views).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон. В нем лишний кусок мусора в футере. Найти тяжело, иначе б не обращался. Скрин
Шаблон
Food Blog v1.0.4 Работоспособность шаблона 100 процентов. Не могу убрать сообщение.
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