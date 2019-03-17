Дороботка шаблона сайта drupal

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок180 просмотров
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Добрый день! Нужно осуществить адаптацию готового шаблона под действующий сайт (drupal 7). А именно, изменить/заменить оформление 4 блоков (views).

Drupal
5 лет назад
MF_05
Ирина 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Была
3 года назад