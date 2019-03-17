Дороботка шаблона сайта drupal

Есть сайт на Битрикс, редакция старт, формы сделаны простым php-обработчиком. Проблема: с форм сыплется очень много спама. Задача1: Защитить формы от спама (без капчи) Задача2: Установить цели метрики на отправку форм. Интересует цена и срок. И еще раз, нужно ...