Разработка сайта-сервиса

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок125 просмотров
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Планирую создание сервиса с несложным функционалом. Ищу адекватного программиста.

Изначально общение голосом, переписки по проекту возможны уже на стадии разработки (для сохранения истории договоренностей).

5 лет назад
Mudrez
Игорь 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад