Создать php сервер

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок267 просмотров
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Нужен php сервер, который будет принимать запросы с определенными параметрами, обрабатывать их и возвращать значение в формате обычной строки. Также нужно простое отображение статистики на сайте в виде таблицы с временем запроса, параметрами и ячейками для изменения возвращаемого значения.

Полное ТЗ по запросу

PHP
5 лет назад
eremeevv
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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