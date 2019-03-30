Доработки сайта

Добрый день, есть следующая задача: 1) по заданному списку доменов (должно быть окно, куда их добавлять) открывать страницы вида: [url=https://ahrefs.com/site-explorer/others/v2/linked-domains/subdomains/recent/all/all/1/dofollow_desc?target=google.com]https://ahrefs.com/site-explorer/others/v2/linked-domains/subdomains/recent/all/all/1/dofollow_desc?target=google.com[/url] (будет меняеться только домен в конце). 2) на открывшейся странице нажать Export-->Full Export 3) Через 5 минут, после того, как экспортированы ...