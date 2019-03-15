Требуется создать систему отзывов на сайт.

1 Отзывы должны выводится слайдером на главной сайта ( пример слайдера смотреть на сайте: вантутрип в разделе поезда)

2 В отзывах должен быть рейтинг звездочками от 1 до 5

3 Любой посетитель сайта может написать отзыв и выставить рейтинг ( по нажатии на кнопку всплывает окно с формой отзыва)

4 Отзывы публикуются только после модерации

5 Все формы и виджеты адаптированные под мобильные, и не должны грузить сайт.

6 Движок нашего сайта вордпрес

Заказ НЕ горит, по цене и срокам выбираем наименьшее.