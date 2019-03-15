Требуется создать систему отзывов на сайт.

Требуется получить базу товаров (рубрики, сами товары, фотки, названия, описания, цены, ...) из shopxml и корректно импортировать её в shopify.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 Отзывы должны выводится слайдером на главной сайта ( пример слайдера смотреть на сайте: вантутрип в разделе поезда)
2 В отзывах должен быть рейтинг звездочками от 1 до 5
3 Любой посетитель сайта может написать отзыв и выставить рейтинг ( по нажатии на кнопку всплывает окно с формой отзыва)
4 Отзывы публикуются только после модерации
5 Все формы и виджеты адаптированные под мобильные, и не должны грузить сайт.
6 Движок нашего сайта вордпрес
Заказ НЕ горит, по цене и срокам выбираем наименьшее.
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