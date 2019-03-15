Доброго времени суток. Есть готовый дизайн лендинга, на котором будут продаваться онлайн-курсы по вождению. Нам необходимо найти грамотного верстальщика, который умеет также работать с CMS WP, так как курсы будут часто изменяться и дополняться. Отправляйте ваши ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить сайт на Shop-Script/Webasyst
Движок куплен и установлен, куплена тема https://www.webasyst.ru/store/theme/epika/
1. Нужно настроить наш сайт точно так же как настроена Демотема: http://epika.morbiplay.com Точно такой же дизайн сделать, с тестовыми товарами! На главной слайдер, товары, лучшие предложения, новости и т.д.! Внутри категорий и товаров сделать так же блоки просмотренные, с этим товаром покупают, мы рекомендуем и так далее... т.е. сделать точную копию Демотемы как на http://epika.morbiplay.com
Далее мы уже сами донаполним и изменим все что нам нужно!
2. Нужно подключить импорт товаров с файла csv (Файл предоставляется исполнителю) По таким параметрам: Артикул, Название товара, краткое описание товара, Полное описание товара, Изображение (должно скачиваться к нам на сервер), цена, количество на складе (Остаток)!
3. Настроить импорт товаров таким образом чтоб при повторной загрузке обновлялись остатки и цены! Товары у которых нет Артикула, не должны загружаться повторно, удалять их или что то еще, так, чтоб при каждой загрузке прайса для обновления цены и остатков, нам не создавались сотни новых товаров которые одни и те же просто без артикула!
4. Нужно к подключаемому прайсу добавить возможность наценки на товар в % еквиваленте! Установить тестово 1% наценку и показать как ее можно изменить! (СкринШотами на пример, или мини инструкцию)
5. Сделать импорт товаров из прайса на сайт, так чтоб в админке все эти товары появились и мы могли их редактировать!
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