Настроить сайт на Shop-Script/Webasyst

Движок куплен и установлен, куплена тема https://www.webasyst.ru/store/theme/epika/

1. Нужно настроить наш сайт точно так же как настроена Демотема: http://epika.morbiplay.com Точно такой же дизайн сделать, с тестовыми товарами! На главной слайдер, товары, лучшие предложения, новости и т.д.! Внутри категорий и товаров сделать так же блоки просмотренные, с этим товаром покупают, мы рекомендуем и так далее... т.е. сделать точную копию Демотемы как на http://epika.morbiplay.com

Далее мы уже сами донаполним и изменим все что нам нужно!

2. Нужно подключить импорт товаров с файла csv (Файл предоставляется исполнителю) По таким параметрам: Артикул, Название товара, краткое описание товара, Полное описание товара, Изображение (должно скачиваться к нам на сервер), цена, количество на складе (Остаток)!

3. Настроить импорт товаров таким образом чтоб при повторной загрузке обновлялись остатки и цены! Товары у которых нет Артикула, не должны загружаться повторно, удалять их или что то еще, так, чтоб при каждой загрузке прайса для обновления цены и остатков, нам не создавались сотни новых товаров которые одни и те же просто без артикула!

4. Нужно к подключаемому прайсу добавить возможность наценки на товар в % еквиваленте! Установить тестово 1% наценку и показать как ее можно изменить! (СкринШотами на пример, или мини инструкцию)

5. Сделать импорт товаров из прайса на сайт, так чтоб в админке все эти товары появились и мы могли их редактировать!