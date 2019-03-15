Внести правки на сайты (Wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую, фрилансеры. Требуется внести 11 правок на сайтах под управлением WP. Для решения задач необходимо обладать навыками программирования в том числе. Пишите ваши стоимость и срок выполнения. Так же скайп (можно и телеграм если вам удобнее) для связи. Работаем с поэтапной оплатой 

WordPress
5 лет назад
AlexBuriy
40 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад