Интерактивная карта земельных участков

Требуется создать карту земельных участков по аналогии с картой на этой странице http://nzkzn.ru/moecaricino

Карта наших участков в векторном формате .eps или .ai будет дана исполнителю проекта.

У каждого участка может быть любое из этих четырех состояний:

участок продается

участок забронирован

участок продан

следующие очереди продаж

При наведении мыши над каждым участком должен появляться информационный блок с информацией. Дизайн блока от нас.

При клике на незанятый участок должна появляться форма заказа обратного звонка с полями "Имя" и "Телефон".

Должна быть какая-то панель через которую можно добавлять /удалять участки, менять их состояние и информацию о них.

В моб версии вся карта пропорционально сжимается.

Участков 266 штук.

Ищу готовове решение. Просьба писать тем, кто уже делал ранее нечто подобное