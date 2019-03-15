Интерактивная карта земельных участков

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки226 просмотров
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Требуется создать карту земельных участков по аналогии с картой на этой странице http://nzkzn.ru/moecaricino 

Карта наших участков в векторном формате .eps или .ai  будет дана исполнителю проекта. 

У каждого участка может быть любое из этих четырех состояний:

  • участок продается
  • участок забронирован
  • участок продан
  • следующие очереди продаж
При наведении мыши над каждым участком должен появляться информационный блок с информацией. Дизайн блока от нас.

При клике на незанятый участок должна появляться форма заказа обратного звонка с полями "Имя" и  "Телефон".

Должна быть какая-то панель через которую можно добавлять /удалять участки, менять их состояние и информацию о них.

В моб версии вся карта пропорционально сжимается.

Участков 266 штук.

Ищу готовове решение. Просьба писать тем, кто уже делал ранее нечто подобное

5 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад