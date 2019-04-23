Правки на сайте WP

Есть работа на оценку

Есть сайт http://royal-kovka.ru Там Воокомерс стоит

Нужно сделать:

1. Нужно сделать как тут http://www.kovkaprom.ru/pdf.php

Что бы прайс не только на каждую категорию, но и полный собирался автоматом

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2. Сделать бонусную систему для покупателей

При каждом заказе начисляется 1% бонус от суммы заказа, который можно истратить в течение 3 месяцев по истечении которых они сгорают. 1 бонус равен 1 рублю. При следующем заказе можно истратить бонусы следующие бонусы начисляются на ту сумму, кото

Постоплата рублями 4000 руб

По 2000 руб после каждой работы