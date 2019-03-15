Добрый день! Есть текущий проект на Ruby on Rails. Проект кино сайта. Биографии, описание фильмов, комментарии. Нужно перенести часть функционала на PHP. К сожалению, поддерживать проект на RoR сложно и затратно. Задача ...
Доработать информационную систему на BPM платформе
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Конструируем информационную систему на BPM платформе BPIUM. Нужно доработать ее в написании сценариев. Требуется навык языка JS. Основы ООП, логическое и аналитическое мышление. Перед откликом изучите возможности платформы, документацию. Заключение официального договора.
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