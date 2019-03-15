Оптимизировать js-скрипт работающий с datatable.js

Moodle с авторизацией (необходима система для обучения своих сотрудников и внешних для прохождения тестов) личный кабинет через API с кассовой системой https://openstore.ua/os_doc.php (см. Шлюз программного комплекса OpenStore) Дизайн сайта по типу сайта http://www.jorgerieraflores.com ну со своими картинками и цветовой гаммой Хостинг ...