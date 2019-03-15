Оптимизировать js-скрипт работающий с datatable.js

$15
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Разобраться со всеми методами и входными опциями.

Упорядочить и по возможности упростить.Обработку действий отдельными компактными функциями.

Все вызовы сервера через единный API.

Обернуть в единый обьект.

Оплата WMR по факту

5 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад