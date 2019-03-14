Написать модуль для интеграции со службой доставки

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Нужно написать модуль под каждую crm систему, который позволит быстро подключить магазин к курьерской службе Пешкарики. 

Есть модуль под 1С-Битрикс – https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/anmaslov.peshkariki/#tab-about-link. За один модуль оплата 6000 тысяч рублей. Нужен аналогичный модуль под следующие crm: 

RetailCRM 

Мегаплан 

Битрикс24 

amoCRM 

InSales24 

EnvyBox 

API есть 

Общие требования: 

1. Из crm в курьерку должны передаваться: 

- Пункт А адрес и контакты склада в зависимости от значения в поле "Склад отгрузки" 

- Пункт Б адрес и контакты клиента 

- Номер заказа 

- Стоимость заказа 

- Комментарий 

- Необходимый тип курьера (авто или пеший) 

2. Из курьерки в crm должны передаваться: 

- Номер доставки 

- Себестоимость доставки 

- Статус 

- Имя и телефон курьера

5 лет назад
guest_15525850822173
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад