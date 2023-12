Написать модуль для интеграции со службой доставки

//Есть зависимые объекты у них общая группа например 234, $Group = "234"; //ищем в БД номера объектов с такой группой $sqlFir = "SELECT * FROM Message2001 WHERE `Grupa`='$Group' AND `Message_ID`!='$IdOld' "; $resultFir = mysqli_query($db,$sqlFir); while($rowfir = mysqli_fetch_assoc($resultFir)){ ...