Написать модуль для интеграции со службой доставки

Нужно написать модуль под каждую crm систему, который позволит быстро подключить магазин к курьерской службе Пешкарики.

Есть модуль под 1С-Битрикс – https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/anmaslov.peshkariki/#tab-about-link. За один модуль оплата 6000 тысяч рублей. Нужен аналогичный модуль под следующие crm:

RetailCRM

Мегаплан

Битрикс24

amoCRM

InSales24

EnvyBox

API есть

Общие требования:

1. Из crm в курьерку должны передаваться:

- Пункт А адрес и контакты склада в зависимости от значения в поле "Склад отгрузки"

- Пункт Б адрес и контакты клиента

- Номер заказа

- Стоимость заказа

- Комментарий

- Необходимый тип курьера (авто или пеший)

2. Из курьерки в crm должны передаваться:

- Номер доставки

- Себестоимость доставки

- Статус

- Имя и телефон курьера