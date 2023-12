Настроить сайт wordpress

Добрый день. Исчезло нормальное визуальное состояние после обновления плагинов. Обновили все кроме этого:

Доступна свежая версия WPBakery Visual Composer. Посмотреть информацию о версии 5.0.1. Автоматическое обновление этого плагина невозможно. To receive automatic updates license activation is required. Please visit settings to activate your Visual Composer. Got Visual Composer in theme?

Может ли это быть из-за этого? Возможно ли восстановить сайт? Адрес www.terrobr.ru