Настроить сайт wordpress

Есть сайт на Тильде https://greenwich.org.ua/, с него приходят заявки через webhook в срм https://app.moyklass.com/joins. Тильда и срм не очень дружат между собой. Тильда передает инфо либо на вебхук, либо на свои сервисы (скрин выбора - 01). Нужно написать ...
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Добрый день. Исчезло нормальное визуальное состояние после обновления плагинов. Обновили все кроме этого:
Доступна свежая версия WPBakery Visual Composer. Посмотреть информацию о версии 5.0.1. Автоматическое обновление этого плагина невозможно. To receive automatic updates license activation is required. Please visit settings to activate your Visual Composer. Got Visual Composer in theme?
Может ли это быть из-за этого? Возможно ли восстановить сайт? Адрес www.terrobr.ru
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