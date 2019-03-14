Создание лендинга с админкой стоимость договорная

Мы заканчиваем разработку дизайна сайта и нам нужно его "воплотить в жизнь". Вот ТЗ сайта: http://bit.ly/2JbgaXm Сейчас мы работаем над описанием функционала сайта. Закончим к концу понедельника (25.03.2019). Нам нужно: - Сделать так, чтобы все придуманное работало легко и быстро. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основное:
Необходим лендинг с админкой для каждого модуля.
Админка:
Добавление модуля по кнопке добавить
Внутри модуля:
возможность добавить фон
Возможность добавить форму заказа.
Текстовый редактор с возможностью вставки html
Нюансы:
1. Шапка с логотипом, разделами, телефонами.
2. Форма заказа должна быть из двух строк: Имя, Телефон или E-mail. Возможность изменения надписи над формой и кнопке заказа.
3. Подвал: редактор html
Сайт который будет переделываться:
http://xn--24-dlctbddq7azg.xn--p1ai
Возможны нюансы, дополнения и Ваши предложения.
Стоим
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