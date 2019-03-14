Нужна доработка интернет магазина на Webasyst

Веб-программированиеЗакрытнет заявок175 просмотров
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Большая  часть работы  готова   , но нужно сделать:

1. Сделать умный фильтр, так как указанно в верстке в архиве.

2. Сделать подкатегории в виде кнопок, они должны располагаться как в верстке. По назначению они должны быть как подкатегории или теги, но при этом иметь собственные страницы.

3. Сделать быстрый просмотр картинок при наведении в категории. Пример: https://www.olivegrey.ru/catalog/ когда наводишь на картинку в категории появляется блок с дополнительными фотографиями и т д.

4. При нажатии на корзину выпадающий список товаров. Каким он должен быть есть в верстке файл basket.html

5. Избранное, Список сравнения, заказать звонок, просмотренное. Сейчас в шаблоне есть значки добавить в избранное или к сравнению, но в данный момент они не работают. Также не работает полоса внизу.

6. Сделать поиск - сделать страницу поиска, и чтобы работал поиск, который находится в шапке.

7. Изменить стили всплывающих форм . При нажатии на кнопку в этом разделе, а также аренда кофемашин и ремонт кофемашин, всплывает форма. Их нужно переделать под вид как в верстке.

8. Подписка на новости - в футаре есть поле для подписки, нужно чтобы собирала еmail для рассылки.

9. Отладить работу формы , которая на кнопке "Заказать пробники" работает не правильно.

5 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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