Нужна доработка интернет магазина на Webasyst

Добрый день. Есть необходимость привести в порядок сайт www.amgroup.com.ua , либо обновить с его оптимизацией под СЕО продвижение. Основное внимание по СЕО нужно уделить направлениям : таможенно-брокерские услуги и грузовые авиа перевозки. Ждем предложений по условиям работы. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Большая часть работы готова , но нужно сделать:
1. Сделать умный фильтр, так как указанно в верстке в архиве.
2. Сделать подкатегории в виде кнопок, они должны располагаться как в верстке. По назначению они должны быть как подкатегории или теги, но при этом иметь собственные страницы.
3. Сделать быстрый просмотр картинок при наведении в категории. Пример: https://www.olivegrey.ru/catalog/ когда наводишь на картинку в категории появляется блок с дополнительными фотографиями и т д.
4. При нажатии на корзину выпадающий список товаров. Каким он должен быть есть в верстке файл basket.html
5. Избранное, Список сравнения, заказать звонок, просмотренное. Сейчас в шаблоне есть значки добавить в избранное или к сравнению, но в данный момент они не работают. Также не работает полоса внизу.
6. Сделать поиск - сделать страницу поиска, и чтобы работал поиск, который находится в шапке.
7. Изменить стили всплывающих форм . При нажатии на кнопку в этом разделе, а также аренда кофемашин и ремонт кофемашин, всплывает форма. Их нужно переделать под вид как в верстке.
8. Подписка на новости - в футаре есть поле для подписки, нужно чтобы собирала еmail для рассылки.
9. Отладить работу формы , которая на кнопке "Заказать пробники" работает не правильно.
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