Поправить сайт на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Есть работающий интернет-магазин dotoshnyy.ru на OpenCart, шаблон NewStore v.2.5.5 .

Надо сделать небольшие работы:

- оптимизация и настройка, исправление ошибок, мелкие изменения сайта

- размещение новых товаров (по данным с сайтов поставщиков, с обязательным рерайтингом текстов)

- корректировка старых товаров

Требования к соискателям: грамотность; умение работать в команде - согласование планов и действий, адекватное общение; внимательность и тщательное выполнение работы; проживание в Екатеринбурге или пригороде.

OpenCart
5 лет назад
guest_15334526899583
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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