Доработка магазина на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок236 просмотров
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Сайт sony-p.ru

Требуется на 1-м этапе:

- сменить контактные данные в шапке

- исправить отправку заказов на почту

На 2-м этапе:

- сверстать и натянуть новый шаблон дизайна (PSD имеется, адаптив, шаблоны страниц https://yadi.sk/i/fwy3Y_N0m17RRQ )

Указывайте стоимость за за оба этапа по отдельности, в цене проекта -- полную стоимость.

OpenCart
5 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад