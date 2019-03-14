Доработка магазина на OpenCart

Здравствуйте! Необходимо доработать дизайн и структуру сайта [url=http://monleo.com.ua/]monleo.com.ua[/url], он сделан на opencart Ориентиром внешнего вида является [url=http://glasses.ua/]glasses.ua[/url] Также потребуются доработки возможностей админ панели Более подробно напишу в ЛС для оценки времени и, соответственно, стоимости Если Вам интересен проект, пишите ссылку на ...