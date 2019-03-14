PHP Помощь в БД Запросах SQL

Есть простой код на PHP

[code]

$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "pass");

$mysqli->select_db("db");

$mysqli->set_charset("utf8");

$q = "INSERT INTO t (url,status) VALUES ('$url1','$st1'),

(url,status) VALUES ('$url2','$st2'),

(url,status) VALUES ('$url3','$st3'); ";

$mysqli->query($q);[/code]

И такая БД

[code]CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t` (

`tid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`url` varchar(2560) DEFAULT NULL,

`status` int(11) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`tid`),

UNIQUE KEY `md5` (`md5`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

[/code]

Т.е. если добавлять, к примеру 3 урла в базу, но при этом один из них уже присутствует в ней, то такой будет проигнорирован и в итоге добавится только два урла.

Задача: После выполнения запроса INSERT INTO t ... Придумать простой способ получения информации о том, сколько строк было добавлено в БД, Без сложных запросов, так как база данных очень большая.