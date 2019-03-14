PHP Помощь в БД Запросах SQL

Веб-программированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Есть простой код на PHP

[code]

$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "pass");

$mysqli->select_db("db");

$mysqli->set_charset("utf8");

$q = "INSERT INTO t (url,status) VALUES ('$url1','$st1'),

(url,status) VALUES ('$url2','$st2'),

(url,status) VALUES ('$url3','$st3'); ";

$mysqli->query($q);[/code]

И такая БД

[code]CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t` (

`tid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `url` varchar(2560) DEFAULT NULL,

  `status` int(11) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`tid`),

  UNIQUE KEY `md5` (`md5`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

[/code]

Т.е. если добавлять, к примеру 3 урла в базу, но при этом один из них уже присутствует в ней, то такой будет проигнорирован и в итоге добавится только два урла.

Задача: После выполнения запроса INSERT INTO t ... Придумать простой способ получения информации о том, сколько строк было добавлено в БД, Без сложных запросов, так как база данных очень большая.

PHP
5 лет назад
TRAFLINKS
Игорь 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$3
1 день
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