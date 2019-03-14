PHP Помощь в БД Запросах SQL

Есть сайт www_flexocup_kz Шаблон Porto куплен на themeforest Товары выведены через woocomerce, и установлен плагин, что бы можно было в счётчике по 1000 прибавлять, нужно что бы слева от цена была надпись цены (500 т например) с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть простой код на PHP
[code]
$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "pass");
$mysqli->select_db("db");
$mysqli->set_charset("utf8");
$q = "INSERT INTO t (url,status) VALUES ('$url1','$st1'),
(url,status) VALUES ('$url2','$st2'),
(url,status) VALUES ('$url3','$st3'); ";
$mysqli->query($q);[/code]
И такая БД
[code]CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t` (
`tid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`url` varchar(2560) DEFAULT NULL,
`status` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`tid`),
UNIQUE KEY `md5` (`md5`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
[/code]
Т.е. если добавлять, к примеру 3 урла в базу, но при этом один из них уже присутствует в ней, то такой будет проигнорирован и в итоге добавится только два урла.
Задача: После выполнения запроса INSERT INTO t ... Придумать простой способ получения информации о том, сколько строк было добавлено в БД, Без сложных запросов, так как база данных очень большая.
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