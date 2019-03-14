[b]Нужно спарсить и сделать рассылку по базе номеров. Плачу хорошие деньги. Оплата через криптовалюту на бирже [/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток.
Нужно сделать стандарный сайт на вордпресс. Не каких наворотов и сложных функций.
Самое стандартное, мы должны в админке добавлять абсолютно все, акции, банера, услуги ественно заполнять, матсеров, чтобы не влазить в код сайта. Форма обычная с отправкой на почту. Сайт должен быть адаптивным под все разрешения. Есть еще мобильная версия но она будет на следующей недели готова в понедельни-вторник.
Приступить нужно сегодня. Отдельно верстать не нужно, делайте сразу на вордпресс для экономии времени.
Бюджет не большой но и сайт не сложный. Прошу указать сразу бюджет и сроки.
Пред оплаты не будет так как уже обожглись. Возможно в ходе работы по мере выполнения. Делать можете на своем хостинге и после оплаты передадите исходники.
Макеты: https://yadi.sk/d/P0OYRIOSkqPIqw
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1120
Требуется разработка плагина для Вордпресс. За ТЗ обращайтесь в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
https://thesandshore.com/best-kayak-canoe-sponson-kits-review/ В посте нужно поправить вывод og:title (поставить заголовок страницы h1) и og:description (поставить description) В теге og:image убрать уменьшение картинки до 150-150 http://prntscr.com/mxmumm сумму и срок укажите в заявкеВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написание парсера, который справится с ТЗ(во вложении). Парсер должен пройти авторизацию, обработать и собрать информацию исходя из ТЗ(объем страниц при первичном отборе более 500 000(проверка "Активна страница" - "Неактивна страница"), к последнему этапу объем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $13
Есть стартовый шаблон CoreUI написанный на Angular & Bootstrap 4 Необходимо сделать следующие изменения: 1.Добавить в index новый компонент(страницу) с минимальной разметкой (секция с одной формой ввода и button) 2.Переделать роутинг таким образом, чтоб добавленная страница стала стартовой, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть модуль экспорта/импорта. Требуется загрузить номенклатуру из файла и раскидать по категориям/брендам (они указаны в отдельных колонках в эксель файле).Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть проблема, почему то выводится не весь товар в определенной категории, то есть пишется что товар в категории есть, но не отображается. Часть товаров заливалось, часть в ручную наполнялось.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создать обменник криптовалют, работающий с api ShapeShiftВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно сделать аналог сервиса источники такие же. Принцип работы такой же. указывайте цену и срок.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Требуется специалист для разработки приложения для платформы Shopify c нуля, имеющий предыдущий подтвержденный соответствующий опыт. Основные требования: - Опыт разработки под Shopify - Знание среды Shopify (Liquid) - Знание API, CSS, Java, HTML ТЗ после подписания Соглашения о неразглашении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад