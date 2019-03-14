Всем доброго времени суток.

Нужно сделать стандарный сайт на вордпресс. Не каких наворотов и сложных функций.

Самое стандартное, мы должны в админке добавлять абсолютно все, акции, банера, услуги ественно заполнять, матсеров, чтобы не влазить в код сайта. Форма обычная с отправкой на почту. Сайт должен быть адаптивным под все разрешения. Есть еще мобильная версия но она будет на следующей недели готова в понедельни-вторник.

Приступить нужно сегодня. Отдельно верстать не нужно, делайте сразу на вордпресс для экономии времени.

Бюджет не большой но и сайт не сложный. Прошу указать сразу бюджет и сроки.

Пред оплаты не будет так как уже обожглись. Возможно в ходе работы по мере выполнения. Делать можете на своем хостинге и после оплаты передадите исходники.

Макеты: https://yadi.sk/d/P0OYRIOSkqPIqw