Разработка плагина Вордпресс

$1120
Веб-программированиеЗавершен4 заявки212 просмотров
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Требуется разработка плагина для Вордпресс. За ТЗ обращайтесь в личку.

5 лет назад
ros-m
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$1120
42 дня
WMZ
Сделано на отлично. Всегда на связи. Предлагал интересные способы решения поставленной задачи. После сдачи проекта, баги верстки вылезшие при эксплуатации на рабочем сайте (конфликт с установленной темой) быстро исправил, не бросил. Рекомендую как порядочного человека, и хорошего специалиста.
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!