Правка стартового шаблона CoreUI, Angular 4+

$13
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Есть стартовый шаблон CoreUI написанный на Angular & Bootstrap 4

Необходимо сделать следующие изменения:

1.Добавить в index новый компонент(страницу) с минимальной разметкой (секция с одной формой ввода и button)

2.Переделать роутинг таким образом, чтоб добавленная страница стала стартовой, а текущая открывалась по адресу

[code]﻿https://my_domain.com/{input-string}[/code]

Логика в итоге должна стать следующей:

Сайт загружает созданную Вами стартовую страницу вводит в форму строку (к примеру "qwery123") и если вводимая строка соответствует вводу - перенаправляет по адресу из пункта 2

Angular
5 лет назад
valet1
Роман 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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