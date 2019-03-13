Специалист Tyii2 + MongoDB

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Имеется сайт, написанный на Yii2, БД – MongoDB 

Ищу человека для периодических правок, доработок. 

Бюджет обсуждается к каждой задаче отдельно. 

MongoDB
5 лет назад
eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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