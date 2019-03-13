Специалист Tyii2 + MongoDB

Здравствуйте! Имеется сайт на opencart. Интернет-магазин. Нужно создать мобильную версию сайта. Пригладываю скрины просто первого попавшегося сайта из интернета, как это должно выглядеть. Никогда раньше такое не заказывали. То есть от вас нужен список вопросов или бриф на ...