Специалист Tyii2 + MongoDB

Добрый день. Есть модуль выгрузки товаров в VK. Работает через приложение в Вк. Работает нормально. Выгружает товары на страницу группы по указанному расписанию. Нужно: 1. Добавить выгрузку на страницу пользователя. 2. Картинку выгружаемого товара заменить на видео (есть в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт, написанный на Yii2, БД – MongoDB
Ищу человека для периодических правок, доработок.
Бюджет обсуждается к каждой задаче отдельно.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Здравствуйте, ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы и кто сможет помочь. Оплата по факту. Бюджет до 10 тыс. руб.Завершен5 лет назад
Необходимо доработать плагин wordpress, добавив дополнительный функционал. Добавить возможность продлевать дату активной подписки через платёжные агрегаторы: [list][*]free-kassa.ru API (https://www.free-kassa.ru/docs/api.php) [*]fastspring.com API ( https://wordpress.org/plugins/fastspring/ и https://github.com/FastSpring/fastspring-php )[/list] Добавить вывод информации в пользовательской части: [list][*]О информации по лицензии. [*]По дате активной подписки. [*]Последние оплаченные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Есть страничка, верстка довольно запутана. Футер можно пока не трогать, а вот Шапку и тело переверстать. чтобы было как меньше кода, адаптивно и кросс-браузерно. Google Speed Test должен показать хороший результат.Завершен5 лет назад
- $85
Есть сайт (wordpress) - база недвижимости. Есть источник, отдающий XML список объектов недвижимостис одним набором полей. Задача - написать скрипт, который берет XML, и раскладывает его в базу mysql сайта - как список объектов. Список полей ...Закрыт5 лет назад
- $200
Есть два сайта и по ним нужно реализовать данные правки: 1) https://drive.google.com/file/d/1f8X6Skk5fES1cPJ9FcJrguNstJhv1obY/view?usp=sharing 2) https://drive.google.com/file/d/1XLleOCPtzmKejYe60w00XqIk9UL9qkHr/view?usp=sharingВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуемые навыки соискателя: git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript (желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовую задачу отправлю по запросу.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Имеется сайт на opencart. Интернет-магазин. Нужно создать мобильную версию сайта. Пригладываю скрины просто первого попавшегося сайта из интернета, как это должно выглядеть. Никогда раньше такое не заказывали. То есть от вас нужен список вопросов или бриф на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать поддомены для основного сайта (сайт на Zend). На поддоменах будут отличаться следующие данные: конткты, цены, в дальнейшем язык. Укажите сроки и стоимость реализации.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Здравствуйте! Интернет-магазин на CMS Opencart 2.3. Нужно создать парсер для парсинга товара с сайта леруа мерлен с данной категории https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/ Парсить должен: В соответствующую категорию Копировать: фото, цену, заголовок, описание, характеристики, отзывыВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад